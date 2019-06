Hip of fout? Trend sokken in sandalen maakt een comeback

Je ziet steeds vaker dat trends van vroeger ook nu weer helemaal hot en happening zijn. Zo ook de dad sneaker, waar de meningen erg verdeeld over zijn. Maar dat is niet de enige trend die de tongen los weet te maken. Ook de trend sokken in sandalen maakt weer een comeback.

Aan de discussie of sokken in sandalen nu hip of juist helemaal fout zijn, zal nooit een einde komen. Je mag het dan spuuglelijk vinden, maar de trend heeft heel wat voordelen. Door sokken te dragen in je schoenen krijg je minder snel last van blaren en doen je voeten minder pijn. Win-Win!

All the way

Terwijl sokken in sandalen een een lange tijd werden beschouwd als iets voor opa’s, oma’s en kinderen, is dat nu wel anders. In dit geval hebben we het niet over witte sportsokken in een paar sandalen. We hebben het over sokjes in felle kleuren en printjes met glitters die in de sandalen worden gedragen. Durf jij het aan?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: GettyImages