Deze hippe cocktailbar vind je diep onder de grond

Krypt Bar is niet zomaar een bar, deze hippe tent in Wenen ligt namelijk 12 meter diep verstopt onder de grond.

Tijdens een renovatie aan een oud 18e eeuws gebouw werd een oude trap gevonden, die leidde tot een verborgen oude jazzclub van 250 vierkante meter. Inmiddels is deze ruimte door architectenbureau Büro KL omgetoverd tot een grandioze cocktailbar. Awesome!

Diverse cocktails

Vanaf ongeveer €10,- kun je in Krypt Bar genieten van diverse cocktails. Hangend aan de lange, houten bar of lekker weggezakt in een van de knusse hoekjes. Daar wil je heen toch?

Beeld iStock