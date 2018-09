De hipster is nu echt passé: mannen willen nu ‘scumbro’s’ zijn. Sexy of niet?

Jarenlang, vermoedelijk vanaf het jaar 2011/2012, heerste de klassieke hipster look over het straatbeeld. Knotje, baard, opgerolde spijkerbroek, nonchalant t-shirt, liefst met een even nonchalant houthakkershemd. Jup, dat was de hipster look, een look geliefd bij zowat iedere man. Nu, anno 2018, is de hipster officieel passé. Mannen willen massaal aan de scumbrostijl.

Scumbro

Schrik niet, wij kenden het woord ‘scumbro’ ook niet. Maar als we Urban Dictionary mogen geloven, wordt hiermee een ‘evolutie van normcore’ aangeduid. Maar wat is ‘normcore’ dan, horen we je denken. Normcore staat voor een unisex modetrend, waarbij je vooral zo pretentieloos, normaal uitziend erbij wil lopen. En dat is precies waar de scumbrotrend verder gaat.

De kunst van scumbro

De kunst van de scumbro zit ‘m namelijk in, net als bij de hipster trend eigenlijk, het feit dat je er vooral uit moet zien alsof je totaal niet hebt nagedacht over je outfit. Maar: dat heb je dus wel. En niet zo’n beetje ook. Het Amerikaanse mannenblad Esquire weet het perfect te verwoorden: ‘De scumbro is als iemand eruitziet als een tiener die zich al dagen niet gewassen heeft en wiet gaat verkopen op een afgelegen parkeerplaats.’

Kenzie Briant, redacteur van Vanity Fair, riep de term afgelopen juli in het leven. Hij wijdde toen een heel artikel aan ‘Pete Davidson and the Rise of the Scumbro.’ Davidson, de kersverse verloofde van Ariana Grande, is het boegbeeld van de scumbrotrend. Hij staat bekend om zijn camping smokings, bestaande uit te grote trainingspakken, grote fleecetruien, badslippers – liefst met sokken – en losgeknoopte hemden met Hawaï-prints. Maar daarmee ben je, we kijken hier even naar de mannelijke lezer, er nog niet. Want de kunst van de scumbro zit ‘m ook in het nonchalant verwerken van dure merken – liefst met grote logo’s – in je outfit. Zoals Briant graag omschrijft: ‘een scumbro kan niet kiezen tussen outdoormerken die je aardrijkskundeleerkracht draagt en het hipste van de hipste streetwear.’ Immers, je wilt natuurlijk wel laten zien dat je op de hoogte bent van de laatste trends. Merken als Supreme, Gucci en Adidas in de mix met North Face, Patagonia en Teva; dat idee.

Naast Davidson zijn ook Justin Bieber, Jonah Hill en Shia Labeouf groot aanhangers van de scumbrotrend. En ook wel geinig: The Wall Street Journal berekende laatst de prijs van een aantal beroemdheden in scumbrotrend. Gemiddelde kostenplaatje: zo’n 1.500 dollar. Een vrij duur grapje om erbij te lopen als de stereotype bewoner van een woonwagenkamp.

