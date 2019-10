Ahum: wordt deze serie HBO’s nieuwe ‘Game of Thrones’?

Wat was er zo goed aan Game of Thrones? Waren het de kostuums, de decors, de verhaallijnen, de acteurs? Laten we het erop houden dat het gewoon een beetje ‘veel’ van alles wat en dat dat erg goed uitpakte. In precies die categorie komt HBO nu met een nieuw paradepaardje: His Dark Materials.

Om maar gelijk duidelijkheid te scheppen: His Dark Materials doet in geen enkel opzicht denken aan Game of Thrones. Maar net als bij Game of Thrones is deze nieuwe serie gebaseerd op een populaire boekenreeks, namelijk de gelijknamige romans van Philip Pullman. En eveneens net als bij Game of Thrones worden bij His Dark Materials kosten noch moeite gespaard om de kijker aan de buis te kluisteren.

His Dark Materials

His Dark Materials speelt zich af in meerdere werelden, die zijn ondergedompeld in een dikke laag fantasie. Zo is een kenmerkende eigenschap van een aantal van de personages dat hun ziel te zien is in de vorm van een dier (noemen een venijnig aapje en een ijsbeer gehuld in een gouden harnas).

Hoofdpersoon Lyra Belacqua raakt betrokken bij een complot waardoor ze opeens achtervolgd wordt door een mysterieuze organisatie. Veel meer kunnen we er niet over zeggen, want net als bij Game of Thrones – zo komen we toch op welgeteld drie overeenkomsten – is de verhaallijn amper na te vertellen.

Wie van de cast zou je kunnen kennen? Nou, bijvoorbeeld Ruth Wilson – als je Luther en The Affair hebt gezien. Of James McAvoy, als je Deadpool, IT: Chapter 2 of Dark Phoenix hebt gezien. En om maar in Game of Thrones termen te blijven praten: de Arya van de serie is de 14-jarige Dafne Keen, die eerder te zien was in The Refugees.

