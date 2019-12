Historische zege duurt voort: dartster Fallon Sherrock wint opnieuw

De Engelse dartster Fallon Sherrock blijft het ongelooflijk goed doen op het WK Darts. In de tweede ronde rekende de 25-jarige Sherrock af met Mensur Suljovic, de Oostenrijkse nummer 11. Eerder deze week zorgde Sherrock voor een primeur door als eerste vrouw ooit van een man te winnen op het WK van PDC.

De Engelse, weer in het roze gekleed, won de tweede ronde met 3-1. In de eerste ronde versloeg ze landgenoot Ted Evetts met 3-2. De dartsliefhebbers in Londen moedigden de dartster zaterdag weer luidkeels aan en zagen haar opnieuw winnen.

Vier vrouwen

Vier vrouwen gingen Sherrock voor op het WK darts, maar zij wisten de eerste ronde niet te overleven. De Canadese Gayl King was in 2001 de allereerste vrouw die deelnam aan de strijd.

