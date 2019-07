Hittegolf volgende week? Zo groot is de kans

Wie net als wij de weerapplicaties nauwlettend in de gaten houdt, heeft vást al gezien dat de temperaturen ein-de-lijk weer omhoog gaan schieten. Sterker nog, volgende week tikken we gewoon de 30 graden weer aan. Maar is er ook sprake van een hittegolf?

Bij het zien van deze warmte ook al zin in de herfst? No worries, dat is helemaal zo gek nog niet. Mocht je wél meteen je zwembadje weer uit de schuur willen halen, lees dan eerst even dit.

Onzekerheid

Want ja, het wordt een stuk heter, maar daarmee neemt ook de kans op onzekerheid toe. Meteoroloog Johnny Willemsen van WeerOnline verklaart: ‘Het wordt inderdaad warmer, maar een hittegolf is nog heel ver weg. Eind van de week hebben we maxima van 22-26 graden. In het weekend wordt het in het zuiden en oosten 27-28 graden. Daarna kan het nog wat warmer worden, maar neemt ook de onzekerheid flink toe. De kansen op maxima van 30 graden of meer liggen voor het midden van het land volgende week dagelijks rond 15%.’

To hittegolf or not to hittegolf

Toch zien de voorspellingen er zeer rooskleurig uit. Want hittegolf of niet, dat het warm wordt, dat staat vast. Dus Nederlanders klaar, plakken maar! ‘Er is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt 5 dagen achter elkaar 25,0 graden of hoger is, waarvan minimaal 3 dagen minstens 30,0 graden’, vervolgt de meteoroloog. ‘De kans dat dit wordt gehaald volgende week is hooguit 10%.’ Nou ja, wij gaan in ieder geval al dat badje klaarzetten en een waaier scoren.

Bron: Libelle | Beeld: iStock