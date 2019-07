H&M kiest voor het eerst voor een Chinese ontwerper voor haar capsule collectie

Moschino, Alexander Wang, Stella McCartney… Het zijn de namen van grote, luxe merken die hebben samengewerkt met H&M. Hiermee mag het Zweedse warenhuis zich met verve de koning van de collabs noemen. Maar wie gaat na de fantastische verrassingscollectie van Giambattista Valli het stokje overnemen? Niemand minder dan Angel Chen.

Angel Chen? Jup, Angel Chen. Geen zorgen hoor, de kans is groot dat je nog niet eerder van deze naam hebt gehoord. Angel Chen is namelijk een ontwerpster uit China en dat maakt van deze samenwerking een primeur: nog niet eerder werkte H&M samen met een Chinese ontwerper.

Angel Chen voor H&M

‘Angel Chen is een van de grootste talenten in China en een pionier in eigen land,’ zegt Magnus Olsson, verantwoordelijke bij H&M voor China. ‘Het is dan ook geen toeval dat ze in eigen land populair is bij heel wat sterren.’ De ontwerpen van Chen laten zich kenmerken door extravagante stoffen, felle kleuren en stoere snits.

‘Toen ik bezig was met mijn ontwerpen voor de capsule collectie, was het mijn prioriteit om de Chinese cultuur en mijn merkidentieit in een betekenisvolle manier naar voren te laten komen. Ik heb gekozen voor een aantal iconische looks uit het archief, en een nieuwe draai hieraan gegeven door te kiezen voor andere kleuren, materialen en details. Zo hebben we bijvoorbeeld 100% gerecycled nylon gebruikt voor het bodysuit, want ook duurzaamheid is belangrijk voor mij,’ vertelt de 28-jarige ontwerpster.

Eerder liep Chen stage bij Marchesa, Vera Wang en Alexander Wang in New York. Haar merk wordt verkocht bij 30 internationale retailers, zoals Lane Crawford en Luisa Via Roma. ‘De collectie wordt een samenvatting van mijn grootste hits en is geïnspireerd op de Oosterse vechtsport Fung Fu.

Overigens is het niet heel verrassend dat H&M inzet op de Chinese markt. China heeft te maken met een enorm groeipotentieel dankzij de bijzonder veel nieuwe rijken. Merken als Gucci en Dolce & Gabbana spelen daar bewust op in en nu dus ook H&M.

De collectie van Angel Chen bestaat uit 45 items en is vanaf september verkrijgbaar. Items zullen tussen de €10,- en €240,- kosten.