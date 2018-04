H&M kondigt nieuwe designersamenwerking aan met Moschino

Goed nieuws voor alle modeliefhebbers: H&M heeft weer een nieuwe designersamenwerking aangekondigd met niemand minder dan modehuis Moschino. Dat onthulde Gigi Hadid vandaag tijdens Coachella op de Instagram Stories van de Amerikaanse Vogue.

Tijdens de onthulling op het festival Coachella kreeg Gigi de eer om de samenwerking aan te kondigen. De collectie heet Moschino [tv] H&M en zal verkrijgbaar zijn vanaf 8 november 2018.

Moschino x H&M

Moschino is een Italiaans modehuis met als creative director de Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott. Gigi en Jeremy droegen tijdens de onthulling al items uit de collectie, die zowel voor vrouwen als mannen is. Gigi was gehuld in een mini-jurkje met CD-print en Jeremy had een zwart jasje aan met enorme gouden schakelketting-print. Ook rapster Cardi B was aanwezig en droeg stukken uit de collectie: een broek en bijpassende top met Marilyn Monroe-print, helemaal in Andy Warhol-stijl.

Jeremy Scott hoopt met deze samenwerking zijn kleding beschikbaar te maken voor al zijn fans. Zo vertelt hij aan de Amerikaanse Vogue: “Met deze samenwerking heb ik het gevoel dat ik weer iets terug kan geven. Heel veel jonge mensen houden van mijn kleding. We maken al smartphone-hoesjes en andere van dit soort kleine dingen, maar ik vind het fantastisch dat dit nu iets is wat we betaalbaar kunnen maken.”

In een persbericht laat Ann-Sofie Johansson, creative advisor van H&M, weten: “Moschino x H&M is de perfecte samenwerking voor de mode van nu, door de combinatie van pop, straatcultuur, logo’s en glamour. Jeremy is geweldig – hij weet hoe je mode leuk maakt en contact maakt met fans over de hele wereld.”

Designersamenwerkingen

H&M heeft al met vele grote designers gewerkt in het verleden, waaronder Kenzo, Versace, Isabel Marant, Erdem, Karl Lagerfeld en de Nederlandse Viktor & Rolf.

Moschino x H&M is vanaf 8 november verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online.

Bron Vogue | Beeld Getty, Instagram