Another love affair: H&M en Love Stories komen met swimwear-collectie

De vorige keer vloog de samenwerking van H&M met Love Stories de winkels uit. Reden genoeg dus om opnieuw de handen ineen te slaan. Deze keer geen lingerie, nee deze collectie bestaat volledig uit de mooiste swimwear. Hebben.

De badlijn werd ontworpen door oprichter Marloes Hoedeman en het designteam van H&M. De Love Stories Swimclub x H&M-collectie zal vanaf 13 juni in geselecteerde winkels wereldwijd en online op hm.com te verkrijgen zijn. ‘Het is een droom om wederom samen te werken met H&M en zo onze ‘love affair’ voort te zetten. Dit keer hebben we een mix en match swimwear-collectie ontworpen voor de zomer en ik hoop zo onze fans een Love Stories beleving te kunnen geven voor een H&M-prijs. En of je nu een relaxte dag hebt op het strand, of gaat voor een actieve surfvakantie; er is voor iedereen een perfecte (mis)match’, aldus Marloes Hoedeman, oprichter van Love Stories.

Hebberig

En als we de eerste beelden zien van de campagne geschoten op Ibiza, worden we alleen maar heel hebberig. Geheel in Love Stories-stijl komen de mooiste printjes, motieven en kleuren voorbij. Vooral de leuke optie tot mix and match is wat ons betreft favoriet. Dus zit 13 juni maar klaar om alles in je mandje te gooien, want het zal vast en zeker weer snel gaan.

Beeld: H&M x Love Stories