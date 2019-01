De winkels van deze modeketen gaan er binnenkort héél anders uitzien

H&M-winkels gaan er binnenkort waarschijnlijk heel anders uitzien. De Zweedse modeketen staat erom bekend zichzelf constant te vernieuwen, en dat betekent ook dat de voor ons o-zo bekende winkels gaan veranderen. H&M is namelijk druk bezig met het testen van een compleet nieuw winkelconcept, met onder andere een bloemist shop-in-shop, een self checkout, een monogram-service en een reparatie service.

Zo wil de modeketen in 2019 meer onderzoek doen naar de klantervaring en hoe zij die zowel online als offline kunnen verbeteren. Daar horen zogezegd ook nieuwe winkels bij, weet retailwebsite Fashion United.

Nieuwe H&M-winkels

‘Deze winkels geven ons de kans om nieuwe concepten en activiteiten te ontdekken om op deze manier onze winkels inspirerender te maken en een goede ervaring te bieden,’ zegt Frederik Olsson, managing director van H&M, in een persbericht. ‘We rollen de digitale services en features ook uit om fans een inspirerende en naadloze shopervaring te bieden die overeenkomt met onze omnichannel strategie.’ Zo gaat H&M experimenteren met een nieuw interieur en exterieur om op die manier een meer persoonlijke en uitnodigende sfeer te creëren. In de Zweedse steden Stockholm en Uppsala worden de tests momenteel al uitgevoerd, net als in Londen en Madrid. Of er ook een ‘testwinkel’ in Nederland komt, is vooralsnog onbekend.

Inspirerende shopervaring

Volgens de keten krijgt het aanbod ook een flinke update, want er zal in de toekomst strenger toegekeken worden op wat er in de winkels komt te hangen en wat niet. In combinatie met planten en bijvoorbeeld zithoeken zullen de winkels minder druk ogen en de klant uiteindelijk een prettigere en inspirerende winkelervaring bieden. In de winkels van &OtherStories, een van de vele concepten die onder de H&M Group vallen, is deze strategie al duidelijk merkbaar. Zo staan de kledingrekken minder dicht op elkaar en maken de winkels gebruik van een bijna woonkamer-achtige sfeer met planten en vloerkleden.

Hoewel H&M alleen nog aan het testen is met de nieuwe winkels, en het niet zeker is of het nieuwe winkelconcept wordt doorgevoerd, heeft de Zweedse keten alvast wat beelden vrijgegeven. Benieuwd wat je in de toekomst misschien kunt verwachten? Zie hieronder de eerste beelden van het gloednieuwe in- en exterieur.

Bron: Fashion United | Beeld: H&M Newsroom