Oh jee: kun je binnenkort niet meer shoppen bij je favoriete winkel van H&M of ZARA?

Een dagje shoppen is natuurlijk niet compleet zonder een bezoekje aan de H&M of ZARA. Toch hebben we slecht nieuws: het kan namelijk zomaar zijn dat jouw favoriete winkel binnenkort haar deuren moet sluiten.

Wel balen, want ondanks dat je natuurlijk alles vanuit je luie stoel kunt bestellen, is er niks zo leuk dan écht de stad ingaan en de beste pareltjes scoren. Waarom ze deze keuze dan toch maken? Omdat het online shoppen meer en meer aan populariteit wint, kan het sluiten van fysieke winkels een zeer positief effect hebben op de omzet. Aha.

Meer omzet

Het moederbedrijf H&M (hier vallen ook Monki, Weekeday, & Other Stories, etc. onder) sloot namelijk al 140 winkels en opende 30 minder shops dan in de planning stond. Het resultaat? Flink meer omzet. Dit geldt ook voor Inditex, waar Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho en Massimo Duti onder vallen. Niet zo gek dus dat ze hiermee door willen gaan.

Online verbetering

Maar wat betekent dat nu voor ons, de (iets te, oeps) trouwe klant? Nou, wat dacht je van een verbetering en uitbreiding van de webshops. De productomschrijving wordt beter, de levertijd korter en de manier van winkelen efficiënter. Geen reden tot paniek dus.

