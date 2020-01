Hmmm: op Coachella staan in 2020 geen vrouwelijke headliners

Het festival der festivals en waar menig party hart sneller van gaat kloppen, Coachella, heeft haar headliners voor 2020 bekend gemaakt. Nu is dat geen wereldschokkend nieuws, behalve de flinke lijst bekende artiesten die we kunnen verwachten. Al valt tussen de hoofdacts van het Amerikaanse festival is geen enkele vrouwelijke artiest te bekennen.

Coachella 2020

De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want in 2016 stond er tussen de headliners van Coachella ook al geen vrouwelijke artiest op het podium. En dat is anno 2020 best opmerkelijk te noemen. Coachella is immers één van de bekendste, toonaangevende festivals in de wereld.

Rage Against The Machine

Afgelopen tijd werd er druk gespeculeerd welke muzikale grootheden het podium zou bestijgen. Zo vermoedden veel mensen al dat Rage Against The Machine zou komen, omdat de rockband weer bij elkaar komt en een aantal shows in Amerika al heeft bevestigd.

Andere namen die inmiddels al bekend zijn, zijn onder andere Calvin Harris, Fatboy Slim en Lana Del Rey.

Bron: Ad.nl