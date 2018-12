Ho ho ho daarmee: volgens deze psycholoog is kerstmuziek niet goed voor je

Nog maar zeven (!) dagen en het is kerst. Niet gek dat we aan alle kanten worden doodgegooid met Driving home for Christmas, Santa Claus is coming to town en Jingle bell rock. Maar wacht eens even, wist je dat een overkill aan kerstmuziek helemaal niet zo best is voor je mentale gezondheid?

Staat Mariah’s All I want for Christmas bij jou in en rondom de feestdagen traditiegetrouw op repeat? Opgepast, want volgens psycholoog Linda Blair kan dit een negatief effect op je hersenen hebben. Kerstmuziek zou je tot waanzin kunnen drijven omdat je je nergens anders meer op kunt concentreren.

Vooral mensen die in winkels werken kunnen de kerstplaylist volgens Blair beter schrappen. ‘Als zij dat niet doen kunnen ze zich nergens anders meer op focussen,’ vertelt ze aan Sky News. ‘Je spendeert dan simpelweg al je energie aan het níét proberen te horen wat je hoort.’

Of het ons ook weerhoudt om verder te luisteren? Hell no. Alsof dat ene weekie nog verschil maakt…

