Ho, Ho, Ho: De 5 beste kerstmannen in films (en de 3 slechtste!)

Van corpulente kindervriend tot bloeddorstige bijlmoordenaar: de kerstmannen uit Hollywood komen in alle soorten en maten. We zetten de beste (en beroerdste) Santa’s uit de filmgeschiedenis voor je op een rijtje!

De 5 beste kerstmannen in films

Kris Kringle (Miracle on 34th Street)

In deze hartverwarmende Hollywood-klassieker uit 1947 beweert Kris Kringle dat hij niemand minder dan de kerstman is. Maar dat moet de vriendelijke oude man eerst maar eens zien te bewijzen in de rechtbank! Acteur Edmund Gwenn is perfect gecast als de zachtaardige Santa en won voor zijn rol zelfs een Oscar. In 1994 verscheen een niet onaardige remake met Richard Attenborough (Jurassic Park) als de bebaarde kindervriend.

Jack Skellington (The Nightmare Before Christmas)

Eerlijk gezegd wisten we niet of we Jack Skellington nu hier of in het onderste lijstje moesten plaatsen. Zo goed pakte zijn uitzendbaantje als kerstman nou ook weer niet uit voor de bewoners van Christmas Town. Maar eigenlijk droeg dat alleen maar bij aan de wereldwijde populariteit van de Pumpkin King. Deze creepy kerstman zorgt namelijk voor een aangenaam bittertje tijdens de mierzoete kerstdagen!

Santa Claus (The Christmas Chronicles 1 & 2)

Kurt Russell groeide door zijn rollen in films als The Thing en Escape from New York uit tot een van de coolste acteurs van de 80s. Dankzij The Christmas Chronicles-films maakt nu een hele nieuwe generatie kennis met deze cultheld! In deze kleurrijke kerstfilms bewijst Russell dat hij op zijn oude dag nog niets aan charisma heeft ingeleverd. Gelukkig kunnen we nu al voorzichtig uitkijken naar The Christmas Chronicles 3!

Scott Kalvin (The Santa Clause)

Wanneer santa van het dak dondert, moet alleenstaande vader Scott zijn ronde overnemen. Door zijn cynische houding is Scott is niet meteen de beste kerstman, maar hij groeit steeds meer in zijn werk… letterlijk en figuurlijk! Deze vlotte feelgoodfilm was een grote hit in de bioscopen, vooral dankzij Tim Allen (Toy Story) als de kerstman tegen wil en dank. De twee melige vervolgen kun je wel gerust skippen.

Klaus en Jesper (Klaus)

Een gedeelde eerste plek, maar in Klaus is het werk van de kerstman dan ook een echte teamprestatie! Jesper is een onuitstaanbaar rijkeluiszoontje dat door zijn vader naar een afgelegen dorpje wordt gestuurd om daar een postkantoor te openen. De zaken lopen niet bepaald storm, maar daar komt verandering in als Jesper een pact sluit met de zwijgzame houtbewerker waaraan deze film zijn naam dankt…

Klaus is een oogstrelende Netflix Original-film, die een even ontroerende als originele draai geeft aan de oorsprong van onze kersttradities. Geen wonder dat deze instant-kerstklassieker genomineerd werd voor een Oscar in de categorie beste animatiefilm!

De 3 slechtste kerstmannen in films

Santa Claus (Santa Claus Conquers the Martians)

Je hebt goede kerstfilms, je hebt slechte kerstfilms… en dan heb je nog Santa Claus Conquers the Martians. In deze van de pot gerukte kinderfilm uit 1964 neemt de kerstman het op tegen marsmannetjes die jaloers zijn op onze gulle aardse kindervriend. Het resultaat is een onbedoeld hilarische prul, die zijn toppositie in de IMDb-lijst van beroerdste films aller tijden dubbel en dwars heeft verdiend!

Willie (Bad Santa)

Tja, met een titel als Bad Santa solliciteer je natuurlijk naar een podiumplek voor deze ranglijst. Gelukkig doet deze zwarte komedie zijn naam eer aan: Billy Bob Thornton is in topvorm als Willie, een vloekende en zuipende hulpsint die het ook nog eens heeft voorzien op de kluis van zijn opdrachtgevers. Bijna vijftien jaar later verscheen een even flauw als overbodig vervolg, met de weinig gevatte titel Bad Santa 2.

Billy (Silent Night, Deadly Night)

Een bezoekje van Bad Santa is even balen, maar het levert wel een geweldige anekdote op tijdens de feestdagen. Maar als Billy uit Silent Night, Deadly Night langskomt, kun je het niet meer navertellen. Deze kerstman is onder invloed van een jeugdtrauma namelijk veranderd in een sadistische seriemoordenaar! Deze sleazy slasher verdween na protestacties van bezorgde ouders snel uit de bioscopen, maar groeide sindsdien uit tot een regelrechte cultklassieker.

