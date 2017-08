Hoax of bizarre actie? Dit modemerk komt met kleding met hakenkruis als symbool voor ‘liefde en vrede’

Op het wereldwijde web is een opmerkelijke modecollectie gespot. Het nieuwe merk KA Design komt met een kledinglijn met opdruk van hakenkruizen. En die wordt – needless to say – niet al te best ontvangen.

KA Design lanceert shirts en sweaters met hakenkruizen, afgebeeld op een regenboogvlag. Daaronder staan dingen als ‘love’, ‘peace’ en ‘zen’: niet direct woorden waar men in de westerse wereld aan denkt bij het zien van het symbool.

Volgens KA hebben de shirts niets te maken met nazisme. Het teken verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van de swastika, dat al meer dan vijfduizend jaar oud is. In het hindoeïsme en jaïnisme werd dit gezien als heilig symbool. Volgens het merk zouden we de swastika moeten associëren met z’n oorspronkelijke betekenis. De positieve woorden en regenboogvlag – die verwijst naar de LGBTQ-gemeenschap – zouden daarbij moeten helpen. ‘We houden echt van de vorm van het symbool, en we willen dat mensen er terug de schoonheid van inzien en het niet langer associëren met de haat uit de Tweede Wereldoorlog,’ vertelde KA Design aan het Britse Dazed Magazine.

Zie hieronder de promovideo van KA.

Op internet wordt geschokt gereageerd op de kledinglijn.

Reclaim it the proper way. This symbol is on its side, skewed, it’s a nazi symbol of hate. The proper position for peace is Square. — Lara Devika (@lovelara) 5 augustus 2017

Too much recent history associated with it. As a marketing ploy, this will flop. — Lee Dawnwalker Baron (@LbLeebaron) 7 augustus 2017

Waar KA Design precies vandaan komt, is onduidelijk. Het merk zou ‘ergens in Europa’ gevestigd zijn. Laten we maar hopen dat het om een hoax gaat. Een ontzettend slechte, welteverstaan.

