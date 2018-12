Hoe een nieuwe campagne korte metten maakt met genderongelijkheid in de dance-industrie

Vertelden we je eerder vandaag nog over het initiatief om meer vrouwen in de Top 2000 te krijgen; er is nog meer gaande op het gebied van emancipatie in de muziekwereld. Zo wordt vandaag de campagne Making Moves in Music (M.M.M.) gelanceerd.

Met een gemiddelde loonkloof van 46% wordt de muziekindustrie nog steeds sterk gedomineerd door mannen. Uit een onderzoek van het Amerikaanse muziekplatform Pitchfork blijkt dat slechts 14% van de grote festival line-ups in 2018 vrouwelijk is. Hoog tijd voor verandering, vond Bumble. Dus sloeg de feministische datingapp de handen ineen met PR-bureau The Media Nanny, entertainmentbedrijf ID&T en platenlabel AstralWorks. Het resultaat: Making Moves in Music.

Een goed begin is het halve werk

Speciaal voor M.M.M. wordt vandaag, 3 december, een contest in het leven geroepen. Hiervoor kunnen vrouwelijke dj’s zich aanmelden via de Bumble app. ID&T – bekend van het organiseren van grote elektronische muziek festivals zoals Sensation en Tomorrowland – zal de winnaar de kans bieden om te performen bij Mysteryland. Daarnaast mag ze een plaat uitbrengen bij Astralwerks en krijgt ze creatieve-, marketing- en digitale steun.

Weg met de disbalans

De nieuwe campagne is bedoeld om het bewustzijn rondom de disbalans tussen mannen en vrouwen te vergroten. Ook zou het de dance-industrie toegankelijker moeten maken voor opkomende vrouwelijke artiesten – of het nu gaat om dj’s, producers of performers. En waar kun je dan beter beginnen dan in Nederland a.k.a. het vaderland der elektronische muziek? In 2019 zal Making Moves in Music uitbreiden naar meer landen in Europa.

Het einddoel? Gendergelijkheid op alle Europese hoofdpodia.

Meer informatie over Making Moves in Music vind je op www.bumble.com/MMM.