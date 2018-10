Hoe Chrissy Teigen stiekem minder onverschillig is dan ze doet voorkomen (+ 12x haar meest hilarische tweets)

Ze is wat ons betreft de koningin der socialmediagrootheden. Met meer dan tien miljoen volgers op Twitter en ruim twintig miljoen op Instagram is Chrissy Teigen een van de meest invloedrijke mensen op social media van dit moment. Niet gek, want haar reacties doen je de billen uit je broek lachen.

Donald Trump, het moederschap en zelfs haar eigen hubby: Chrissy Teigen (32) neemt alles en iedereen op de hak. Met haar openhartigheid, humor en scherpe comebacks weet de vrouw van John Legend de harten van menig volger te veroveren. Maar haar populariteit heeft ook een andere kant: Chrissy ligt bij de media onder een vergrootglas en krijgt online veel te maken met trolls die haar het leven zuur proberen te maken. En hoe onverschillig ze zichzelf met haar droge opmerkingen op Twitter en Instagram ook doet voorkomen: de shitload aan kritieken die ze over zich heen krijgt laten ook háár niet koud. In een interview in de Amerikaanse Vogue vertelt ze: ‘Ik maak me er écht wel druk om. Het is grappig hoe mensen me vertellen dat ze ervan houden hoe ik nergens een fuck om geef. Oh my God. Ik geef er zó veel fucks om. Ik wil leuk gevonden worden.’

#teamchrissy

Omdat wij hartstikke #teamchrissy zijn en geen genoeg van haar opmerkingen kunnen krijgen: hier twaalf van haar hilarische tweets op social media (en die waren niet moeilijk te verzamelen, want ze heeft er ZO. VEEL.).

2 grammy noms for @johnlegend no one has congratulated me for being the inspiration behind "all of me" without me there is no all of me — christine teigen (@chrissyteigen) December 6, 2014

I manually retweet the super-morons so they can't delete and hope their employers will see. Sadly, not many have employers. — christine teigen (@chrissyteigen) September 1, 2014

I will sell everything below the television to the person that gets me past the shitfuck Mario world above it pic.twitter.com/V9AoK21c2v — christine teigen (@chrissyteigen) June 22, 2014

I always have a note in my pocket that says "john did it" just in case I'm murdered because I don't want him to remarry #truelove #tips — christine teigen (@chrissyteigen) August 30, 2014

You are 71 fucking years old. Grow. The fuck. Up. — christine teigen (@chrissyteigen) June 28, 2017

Yeah I am watching from a fucking throne in space. https://t.co/FVUlhHijFf — christine teigen (@chrissyteigen) January 28, 2017

yes @johnlegend I buy and leave all the phone chargers all around the house just so you can unplug them all and take them to work with you. all of them! I love that you love chargers! they're all for you! I just love you that's why I buy them. because you love them! — christine teigen (@chrissyteigen) February 8, 2018

John just called the hunger games "the thunder games" I married my dad — christine teigen (@chrissyteigen) December 25, 2014

Hate this macbook relationship. "When do you want to update?" "Later" "later today or later tomorrow?" Oh my god just fucking LATER — christine teigen (@chrissyteigen) January 22, 2016

fucking tired of having to download the newest flash player just make the fucking best flash player — christine teigen (@chrissyteigen) December 4, 2014

I know he has a beautiful voice and I know I am "soooooo lucky" and blah blah but john's vocal warmups make me want to stab my brain — christine teigen (@chrissyteigen) June 19, 2017

Kunnen we ergens tekenen voor een realityserie?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Getty Images