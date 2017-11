Hoe dan? Hannah Baker zal ook in het tweede seizoen van 13 Reasons Why een grote rol spelen

Een van de series die ons het afgelopen jaar het meest in de ban hield was zonder twijfel 13 Reasons Why. In de Netflix-serie laat Hannah Baker haar klasgenoten tapes na, met daarop de redenen waarom ze zelfmoord heeft gepleegd. Er zit een tweede seizoen aan te komen, waar Hannah – gespeeld door Katherine Langford – een grote rol in zal hebben. Huh?

Hoewel Hannah in de serie dood is, krijgt ze evengoed een grote rol in het nieuwe seizoen. Aan The Hollywood Reporter vertelde Langford ‘dat ze zelf ook verbaasd is over het aantal scènes waarin ze te zien is.’

Sinds Netflix bekendmaakte dat er een tweede seizoen van 13 Reasons Why aan zit te komen, is het onduidelijk wat er met Hannah gebeurt: zíj is degene waar de hele serie om draait. Nu lijkt het erop dat de serie een verhaal gaat vertellen dat eerder heeft plaatsgevonden, toen Hannah dus nog leefde. Ook zullen we zien hoe het haar familie en klasgenoten vergaat na haar dood.

Het tweede seizoen van 13 Reasons Why is waarschijnlijk vanaf maart op Netflix te zien.

Bron Refinery29 | Beeld Netflix