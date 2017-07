Het delen van je Netflixaccount kan wellicht grote gevolgen hebben

Gebruik jij je Netflixaccount ook samen met je vriendin of zus, en kijken je ouders er af en toe een filmpje op? Hartstikke handig, want zo heb je niet alle kosten en kan je tóch lekker series bingen. Het zou zomaar kunnen dat Netflix daar een stokje voor gaat steken.

Uit onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat meer dan een op de vijf Amerikaanse jongeren films en series streamt vanaf het account van iemand anders. Twaalf procent van de oudere gebruikers doet dit.

Duur grapje

Dit ‘accountsurfen’ is een dure grap voor Netflix, want ze lopen zomaar honderden miljoenen mis. Daarnaast zal volgens analisten de winst een flink stuk dalen: van 31 procent dit jaar, naar 19 procent in hetzelfde kwartaal volgend jaar. ‘Als Netflix van een groei van 30 procent naar slechts 10 procent gaat, dan zullen er absoluut gevolgen zijn,’ zegt fiscaal analist Justin Patterson tegen Reuters.

Netflix staat momenteel toe dat er vier kijkers tegelijk op een account kunnen kijken, maar het zou dus zomaar kunnen dat daar verandering in komt. Wat voor maatregelen er getroffen zullen worden weet Netflix CFO David Wells nog niet. ‘We zouden het delen van wachtwoorden kunnen inperken, maar daarmee maak je van al die mensen niet plots betalende klanten’.

Bron Het Laatste Nieuws, Reuters, Ipsos | Beeld Floor-Anne Gramsma