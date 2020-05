Hóe echt is Temptation Island nu eigenlijk? Annelien doet uitspraak

De geruchten gaan al langer dat Temptation Island nep zou zijn. Zo klapten meerdere deelnemers eerder uit de school over het programma. Maar is nu echt álles dan in scène gezet? Presentatrice Annelien geeft opheldering.

Zo onthulde Melissa en Gianni dat er vooral bij het kampvuur flink gesjoemeld wordt door de makers. Waar wij op tv te zien krijgen dat ze één à twee beelden onder ogen krijgen, is dat volgens het koppel in de realiteit wel anders. De blondine doet uit de doeken dat ze meerdere fragmenten tonen, en dan vervolgens selecteren waarop de kandidaten het heftigst reageren.

Temptation Island nep

Annelien nuanceert de boel een beetje.’Dat klopt helemaal niet. What you see is what you get’, aldus de presentatrice. ‘We hebben al de gekste verhalen moeten horen. Wij horen ook dat men zegt dat het allemaal prostituees zijn en geen echte koppels zijn. Dat is allemaal niet waar. Ik zou daar niet over liegen.’

Gedwongen

Het is niet de eerste keer dat deelnemers zich negatief uitlaten over het programma. Zo beweerden Rodanya en Demi dat er maar weinig vrije keuze was op het eiland. Want wanneer de dames een bepaalde verleider op date wilden vragen, moest voor de continuïteit van het ‘verhaal’ een andere casanova mee van de productie. Tja, wat te geloven.

Bron: Grazia | Beeld: RTL