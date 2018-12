Kan het jou niet eng genoeg? Dit zijn de 8 beste horrorfilms van 2018

Van lekker ouderwetse slashers tot kunstzinnige filmhuishorror en alles wat daar tussen in zit: ook 2018 was weer een geweldig jaar voor horrorfreaks. Wij zetten onze favorieten van 2018 voor je op een rijtje.

8. Suspiria

In deze losse remake van de gelijknamige horrorklassieker uit 1977 ontdekt een studente dat haar dansopleiding een dekmantel is van een heuse heksenkring. Suspiria is met tweeënhalf uur veel te lang en het arty-farty geneuzel begint al snel op de zenuwen te werken, maar de doorbijters worden beloond met een aantal bloedstollende scènes die zelfs de meest geharde horrorfans knikkende knietjes zullen bezorgen.

7. Cam

Cam speelt zich af in de schimmige wereld van de webcamseks. Daar wordt het account van Alice overgenomen door een mysterieuze dubbelgangster. Het einde is nogal teleurstellend, maar dankzij de knappe dubbelrol van hoofdrolspeelster Madeline Brewer (bekend van redactiefavoriet The Handmaid’s Tale) is deze psychologische horrorfilm beslist de moeite waard!

6. The Ritual

In deze sfeervolle Netflix-horrorfilm gaat een groepje Britse vrienden wandelen in de Zweedse bossen. Wanneer ze besluiten de nacht door te brengen in een afgelegen jagershut, ontaardt het tripje al snel in een regelrechte nachtmerrie. Niets nieuws onder de zon, maar dankzij het puike acteerwerk en het originele monsterdesign blijft The Ritual van begin tot eind bloedspannend.

5. Overlord

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een groepje geallieerde soldaten geconfronteerd met moordzuchtige mutanten, die het gevolg zijn van duistere experimenten. De combinatie van oorlog en horror pakt verrassend goed uit in deze vlotte B-film vol actie en avontuur. Daarnaast valt er voor fans van het betere hak- en zaagwerk ook genoeg te genieten!

4. Hereditary

Hereditary was dé horrorhype van 2018. De film zou zelfs enger zijn dan The Exorcist! Met zulke hoge verwachtingen kon het natuurlijk alleen maar tegenvallen. Maar vergis je niet, deze puik geacteerde arthouse-horror over een familie die geterroriseerd wordt door een occulte kracht is nog steeds een van de meest intense horrorfilms die we dit jaar zagen!

3. Mandy

Nicolas Cage speelt zijn beste rol in jaren als Red, een houthakker die uit is op wraak nadat zijn vriendin is vermoord door een sinistere sekte. Het scenario past op de achterkant van een bierviltje, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door de adembenemende beelden, de duistere sfeer en de dreigende soundtrack.



2. Halloween

In deze opvolger van de horrorklassieker uit 1978 komt Laurie Strode opnieuw oog in oog te staan met moordenaar Michael Myers. Het verschil is dat ze zich nu veertig jaar lang heeft kunnen voorbereiden op zijn komst. De ultieme confrontatie levert een ijzingwekkende slasher op, die zowel vertrouwd als vernieuwend aanvoelt. Met een ijzersterke rol van Jamie Lee Curtis als de getraumatiseerde, maar vastberaden Laurie!

1. A Quiet Place

Van Madeline Brewer in Cam en Toni Collette in Hereditary tot Jamie Lee Curtis in Halloween: 2018 was vooral een briljant filmjaar dankzij een rits aan ijzersterke hoofdrolspeelsters. Het rijtje zou niet compleet zijn zonder Emily Blunt. Zij speelt in A Quiet Place een moeder die haar gezin uit de klauwen te houden van mysterieuze monsters die afkomen op geluid. Het even simpele als originele uitgangspunt wordt perfect uitgewerkt, met als resultaat een van de beste films van 2018, horror en daarbuiten!