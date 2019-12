Is de Kerstperiode de most wonderful of de meest stressvolle periode van het jaar? Vraag het aan de gemiddelde vrouw en ze zal er even over moeten nadenken. De kerstboom, de kerstversiering, de recepten, de cadeaus, de familieplanning, het moet allemaal geregeld worden. Onderzoek wijst uit dat vrouwen gemiddeld elf dagen bezig zijn met de voorbereidingen voor the most wonderful time of the year.

Iedere vrouw, zeker die in een relatie, weet namelijk: Kerstmis komt met veel voorbereidingen en verplichtingen. De cadeaus moeten gekocht én ingepakt worden, er moet worden gekookt en worden schoongemaakt (vice versa), kerstkaarten moeten worden geschreven en – cruciaal – er moet een planning worden gemaakt om aan beide familiaire verwachtingen te kunnen voldoen.

Hoe feministisch is Kerst?

Uit een onderzoek uit 2016 bleek dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor 17 kerst gerelateerde taken, tegenover negen taken voor mannen. Besef: dat is bijna het dubbele aantal taken. Dat gaat van boodschappen doen en koken tot aan schoonmaken en het schrijven van kaarten.

Mannen zijn geneigd om de helpende hand te bieden bij het schoonmaken vlák voor het bezoek arriveert, bij het uitpakken van nieuw speelgoed en bij het afruimen van de tafel. Kortom: de meest makkelijke klusjes op de lijst van het Kerst-takenpakket.

Stressmas

Ben je moeder? Grote kans dat je dosis ‘stressmas’ verdriedubbelt wordt. Naast alle voorbereidingen voor je bezoek wil je ook voor je kinderen magische herinneringen creëren (Sinterklaas niet meegeteld!). Wat ons brengt bij het volgende. Sinds het recht voor vrouwen zich niet langer beperkt tot ‘het aanrecht’, zou het leven makkelijker moeten worden. Helemaal met de komst van technologie zou het huishouden een makkie moeten zijn.

Think again. Tegenover elke uitvinding die het leven makkelijker zou moeten maken – de afwasmachine, de wasmachine, het strijkijzer – staat een torenhoge druk voor perfectie. Waar vroeger van ouders alleen werd verwacht dat ze hun kinderen tot hun volwassen jaren in leven hielden, zijn we nu drukdrukdruk met ‘herinneringen maken’.

Niet zo gek dat 61 procent van de vrouwen aangeeft Kerstmis als een stressvolle periode te beschouwen. En het grappige van alles: het hoeft helemaal niet stressvol te zijn. Je kunt je gasten prima ontvangen in een rommelig huis, lasagne serveren en de gedichtjes skippen 😉