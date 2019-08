Hoe is het nu met de sterren van Teen Mom?

6. Chelsea Houska

Veel van het Teen Mom-drama rondom Chelsea Houska draaide om haar ex Adam Lind. Na jarenlang amper naar zijn dochter Aubree omgekeken te hebben, probeerde hij tijdens het zesde seizoen gezamenlijke voogdij te krijgen. Hij verloor de rechtszaak, maar mocht zijn dochter onder begeleiding (blijven) zien. In de tussentijd leerde Chelsea haar huidige man Cole DeBoer kennen. Samen hebben zij twee kinderen. Hij beschouwt Aubree ook als zijn dochter, zodat zij inmiddels ook zijn achternaam draagt.

7. Farrah Abraham

Nog voordat MTV afscheid nam van Jenelle Evans stuurde de zender Teen Mom-ster Farrah Abraham ook al de laan uit. MTV was er namelijk niet van gediend dat Farrah haar geld verdiende in de seksindustrie. De Teen Mom snapte er niets van en beschuldigde MTV van vrouwenhaat, sex-shaming en discriminatie. Volgens MTV was haar optreden als camgirl echter in strijd met de boodschap van de show… De twee partijen hebben de strijdbijl echter alweer begraven, zo kon je Farrah recentelijk nog zien in Ex on the Beach USA.

