Hoe je aan de kleding van Cheryl kan zien dat er iets heftigs gaat gebeuren in Riverdale

Als diehard Riverdale-kijker zal het je misschien al zijn opgevallen: Cheryl Blossom draagt in elke aflevering rode kleding, of kleding met rode accenten. Dat blijkt met een reden te zijn.

Madeleine Petsch – die de rol van Cheryl op zich neemt – vertelt in een interview met de Amerikaanse Glamour dat de rode kleur in haar outfits een betekenis heeft. ‘Vorig seizoen had ik het gevoel dat Cheryl bijna gedwongen was om zich de hele tijd ‘staande te houden’ en als er een haartje niet goed zat — of als ze wit droeg in plaats van rood —wist je dat er iets heel erg mis zou gaan.’

Als je erover nadenkt, zijn er inderdaad een aantal heftige momenten in het eerste seizoen van Riverdale geweest waarop Cheryl geen rood, maar wit droeg. Zoals toen ze zichzelf door het ijs liet zakken, of toen ze hun woonkamer in brand stak. Madeleine: ‘Ze werd zo ontzettend door haar ouders onder druk gezet en daarom wilde ze er altijd perfect uitzien. Ik stel me zo voor dat ze een haar- en make-upteam ingehuurd had.’

Verandering

Inmiddels is rood zo met Cheryl verbonden, dat de rest van de cast de kleur niet mag dragen. Maar daar gaat verandering in komen. ‘Ik ben de enige die rood mag dragen in de show en dat vind ik hilarisch. Maar ik heb spannend nieuws — in de volgende aflevering draag ik blauw. Dat is een belangrijk moment voor me.’ Het blauw zou staan voor onafhankelijkheid, omdat Cheryl zich steeds meer losmaakt van haar moeder.

