Hoe kan je je make-up collectie verduurzamen?

In Canada is een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van twaalf mogelijk schadelijke stoffen (de zogenaamde dirty dozen) in make-up. Wat blijkt? Tachtig procent van de onderzochte make-up en huidverzorgingsproducten bevat minstens een van deze stoffen. Afhankelijk van de concentraties kunnen deze stoffen gevaarlijk zijn voor je gezondheid, maar ook voor het milieu.

Het is dus beter deze te vermijden. Gelukkig komen er dagelijks mooie en luxe natuurlijke alternatieven bij: natuurlijke make-up is al lang niet meer stoffig en saai. Hierbij drie tips van Eveline, een van de oprichtsters van online feel good boetiek Kenko, wanneer je overweegt om te starten met een natuurlijke make-up routine.

Vereenvoudig je routine

Je make-up stash is inmiddels uitgegroeid tot een mooie collectie met je all time favourites. Make-up weggooien is al helemaal niet duurzaam, begin daarom met het vereenvoudigen van je routine. Je zal snel merken dat je huid er beter en stralender uit gaat zien. Verberg je gezicht niet en ga voor een natural glow. Begin hiernaast met het vervangen van de belangrijkste producten. Denk aan een lipstick (je ‘eet’ dit product letterlijk op), een mascara of een blush. Is je oogschaduw hierna op? Vervang deze dan ook en bouw zo langzaam aan een natuurlijke make-up stash. Zorg dat je make-up collectie bestaat uit een handjevol producten. Heb jij die vijf lipsticks, tien kleuren oogschaduw en vijf mascara’s echt nodig?

Kies voor verzorgende ingrediënten

Naast mooie pigmenten, is het ook erg belangrijk dat make-up verzorgende ingrediënten bevat. Denk bijvoorbeeld aan:

Bamboestengel poeder met een hoge concentratie silica (75 procent!). Een belangrijke eigenschap van silica is dat het ervoor zorgt dat je lichaam vitaminen en mineralen beter kan opnemen.

Extract van ginkgo biloba blad, aloë vera, granaatappelboter en sheaboter beschermen tegen vrije radicalen dankzij hun essentiële vetzuren.

Vermijd de volgende ingrediënten:

Parabenen: een van de meest gebruikte synthetische conserveermiddelen in cosmetica. Bepaalde typen parabenen, zoals isobutylparabeen en isopropylparabeen, kunnen je hormoonstelsel verstoren en zorgen voor allergische reacties. Natuurlijke producten gebruiken ingrediënten zoals vlierbessenextract, neemolie of gemicroniseerd zilver als conserveermiddel. Zilver heeft een desinfecterende werking en beschermt tevens je huid.

Formaldehyde releasers (o.a. te vinden in conventionele nagellak). Formaldehyde wordt vaak gelinkt aan kanker maar is in Nederland toegestaan wanneer de concentratie beperkt is.

Kies voor een duurzame verpakking

Natuurlijke make-up moet je met trots kunnen laten zien. Ook is het een leuk cadeautje voor je beste vriendin of zus. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar make-upmerken die niet alleen over de ingrediënten en de werking van het product goed nadenken, maar ook over de verpakking van het product. Een geliefd materiaal is bamboe. Alle bomen slaan CO2 op. Bamboe groeit uitzonderlijk snel en zorgt ervoor dat koolstof gedurende zijn hele leven wordt opgeslagen. Ook vinden wij bamboe heel chique en is ieder product, gemaakt van bamboe, net even anders.

Twee fijne natuurlijke make-up merken zijn:

Zao is een make-upmerk uit Frankrijk dat bamboe zowel als ingrediënt (heel rijk aan silica) en als verpakking gebruikt. Dankzij een eenvoudig en innovatief systeem, zijn veel producten van Zao ook nog navulbaar.

De handgemaakte lipsticks van Axiology zijn gemaakt met slechts tien ingrediënten. De pigmenten behouden hun intense kleur voor lange tijd terwijl ze je lippen hydrateren en voeden. De bijzondere verpakking is gemaakt in Bali door een charity project voor vrouwen en draagt bij aan de afvalvermindering op het eiland.

Bron David Suzuki | Beeld iStock