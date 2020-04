VIVA’s Vijf: 5x Zo kom je het paasweekend in quarantaine door

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met deze week: zo kom je het paasweekend in quarantaine door.

1. De nieuwe lente collectie van Monki

De kans dat we nu de hele dag door in onze pyjama rondlopen is erg groot. Dus grijp dit weekend met beide handen de mogelijkheid aan om je weer helemaal stylish aan te kleden. Monki heeft nu een lente collectie die draait om pastelkleuren. Perfect voor tijdens de paasbrunch dus!

2. Heerlijke nagels

Maar vergeet de details niet. Ook je nagels kunnen een paas make-over gebruiken. Pak de pastelkleurtjes er maar bij en tover je nagels om tot heerlijke paaseitjes. Maar kijk uit dat je je niet vergist als je een handje eitjes pakt…

3. Bezorgde paasbrunches

Natuurlijk kan je zelf aan de slag gaan pannen en ovens om een heerlijke paasbrunch voor je gezin op tafel te zitten, maar je kan er ook voor kiezen deze te laten bezorgen. Vele restaurants en lunchrooms bieden in deze tijd via websites een brunch aan die ze voor je deur komen bezorgen. Kijk ook eens bij je lokale ondernemers. Lekker dichtbij voor jou en je geeft hun gelijk een mooi paascadeautje.

Dit bericht bekijken op Instagram 🐰🐔🐣 Happy Easter! 🐣🐔🐰 Een bericht gedeeld door Daniëlle (@danielle_happymess) op 22 Apr 2019 om 6:05 (PDT)

4. Knutselen met chocolade

Paaseitjes zijn heel lekker om te eten, maar nog leuker om te maken. Zeker nu we toch binnen zitten en we zelf een activiteit moeten verzinnen. Ga er na het ontbijt of de brunch – samen met de kids – voor zitten. Het enige wat je nodig hebt is een mal, een kwastje en natuurlijk chocolade.

5. Lekker ruiken

Nadat je een hele dag in de weer bent geweest met knutselen en paaseieren zoeken (en vooral eten) is het tijd om te ontspannen. Gelukkig is daar Lush die dit jaar weer een leuke en lekkere paascollectie heeft uitgebracht. Op naar de badkamer!

Beeld: Instagram, Monki