Hoe leuk: NPO Extra gaat klassieker ‘Onderweg naar Morgen’ herhalen

Waar Disney nieuw leven blaast in klassiekers als de Lion King en Aladdin, kunnen we in Nederland natuurlijk niet achterblijven. Daarom wordt er ook hier een klassieker uit de oude doos gehaald: NPO gaat de succesvolle soap Onderweg naar Morgen herhalen op NPO Start Plus en binnenkort ook op NPO 1 Extra.

NPO 1 Extra zendt vanaf 29 april iedere werkdag een aflevering over de ontwikkelingen rond de families Reitsema en Couwenberg uit. Het tijdstip van de aflevering is al even zo klassiek: 19:30 uur, waarop de soap vroeger ook te zien. Het tv-kanaal zendt tot eind december het volledige dertiende seizoen uit. Waarom de NPO het dertiende seizoen van de zeventien heeft gekozen, is niet duidelijk.

‘We doen onze kijkers een groot plezier met de terugkeer van deze geliefde soap. De afgelopen jaren hebben fans met regelmaat gevraagd om de terugkeer van Onderweg Naar Morgen,’ zegt Gijs van den Heuvel van de NPO.

Onderweg naar morgen werd uitgezonden tussen 1994 tot 2010. Bekijk hieronder alvast een voorproefje.

Bron: ANP, beeld: ONM, NPO