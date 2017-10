Hoe ‘phubbing’ je relatie verpest (en waarschijnlijk maak jij je er ook schuldig aan)

Sinds smartphones niet meer uit onze levens weg te denken zijn, is de wereld flink veranderd. En zo ook ons gedrag tegen elkaar. Het begrip ‘phubbing’ – waar jij je hoogstwaarschijnlijk ook weleens schuldig aan maakt – heeft daar alles mee te maken.

‘Hallo, luister je wel?,’ hoor je een mannenstem roepen terwijl jij na een lange werkdag je Insta-tijdlijn doorscrollt. Blijkt je vriend al een kwartier tegen je aan het praten te zijn, terwijl jij nietsvermoedend naar je telefoon zat te staren. Het gevolg: irritatie.

Situaties zoals het bovenstaande voorbeeld komen veel voor. Zo veel, dat er in Engeland zelfs een woord voor is bedacht: phubbing. Dit is een mix van ‘phone’ en ‘snubbing’ (negeren) en is sinds 2016 zelfs opgenomen in de Oxford Dictionary. Het houdt in dat iemand in een sociale omgeving alleen maar met zijn smartphone bezig is, en zijn gezelschap negeert.

Phubbing mag in de huidige wereld dan bijna ‘normaal’ geworden zijn: het is funest voor je relatie. Het verkiezen van je telefoon boven je partner leidt volgens onderzoek tot ontevredenheid over je relatie en meer ruzie. De ander voelt zich hierdoor ongehoord, ongezien en onbelangrijk.

Maar als phubbing tot zoveel vervelende situaties leidt, waarom blijven we het dan doen? Dat komt doordat we te maken hebben met een vicieuze cirkel, zo blijkt uit ander onderzoek. Als je door je partner wordt genegeerd, ga je op zoek naar iets anders om mee te verbinden. En dat is in veel gevallen, je raadt het al: je eigen telefoon.

De oplossing? Lijkt ons duidelijk: weg met die smartphone! Kom maar op met die telefoonvrije etentjes.

Bron Pure Wow | Beeld Shutterstock