Heb jij je ook wel eens afgevraagd hoe rijk de families uit ‘Gossip Girl’ echt waren? Welnu, zeven jaar na de laatste aflevering hebben wij het antwoord.

Wanneer ben je echt rijk? En dan heb ik het niet over rijk in geluk en liefde. Maar gewoon money wise. Ben je al rijk als je een miljoen euro hebt? Of ben je pas echt rijk als je 10 of 100 miljoen euro op de bank hebt staan? Ik, Jan (Janna dan?) Modaal die ik ben, zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar wat ik wel weet is dat Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Nate Archibald, Dan Humphrey en Chuck Bass uit Gossip Girl héél rijk waren.

Dit jonge grut van de New Yorkse elite shopte oneindig veel it-bags op Fifth Avenue, had vakantiehuizen in The Hampton’s en vloog van de ene city trip naar de ander. En iedere keer als Serena of Blair in alwéér een nieuwe trenchcoat van Burberry verscheen, vroeg ik me af: hoe rijk zijn de Waldorfjes en alle andere families uit Gossip Girl nou echt?

Met dank aan TikTok weet ik nu, zeven jaar na de laatste aflevering van de serie, dat ik niet de enige ben die zich dit afvroeg. Want ja het is heus: iemand heeft de moeite genomen om te berekenen hoeveel de beroemdste families uit Gossip Girl in het ‘echte leven’ waard zouden zijn.

De Humphreys – 2 tot 4 miljoen dollar

Laten we beginnen met Dan Humphrey, de ‘armste’ van het stel. Nou, arm, arm, The Humphreys waren goed voor zo’n 2 tot 4 miljoen dollar. Dat Dan zo miepte over het feit dat ‘ie niet rijk was, was dus een leugen (maar goed, what else is new?). En tel maar na: een loft in Brooklyn in de jaren 2000 moet ongeveer 1 miljoen dollar hebben gekost. En dan heb je nog de royalties van vader Rufus, die een succesvolle muzikant was in de jaren 90 én de inkomsten van de kunstgalerij.

De Archibalds – 400 tot 500 miljoen dollar

Dan springen we even wat miljoenen vooruit en komen we bij Huize Archibald. Op de ranglijst van verdiensten staat Nate op de een-na-laatste plek boven Dan. Met 400 miljoen dollar zou ik ook best op die plek willen staan…

Nate’s moeder zou een fictieve afstammeling zijn van de familie Vanderbilt, een echte familie uit New York die ooit tot de rijkste families van Amerika behoorde. Gloria Vanderbilt, een echt lid van de familie die vorig jaar stier, zou een fortuin van 200 miljoen dollar hebben achtergelaten. Als Nate’s moeder daadwerkelijk uit de Vanderbilt-tak kwam, dan is dat minstens de helft van het vermogen van Huize Archibald’s.

Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de vader van Nate: een bankier met een celstraf van twintig jaar vanwege fraude. Bankiers die fraude plegen staat zeg maar gelijk aan een onherleidbaar bedrag met heel veel nullen, toch?

De Waldorfs – 550 tot 700 miljoen dollar

Ik heb dus 121 afleveringen lang gedacht dat Blair Waldorf by far de rijkste van de hele vriendengroep was. Maar nee hoor, ik heb het mis. Met een minimaal vermogen van 550 miljoen staan de Waldorfjes nét boven de familie Archibald.

In Gossip Girl is Blair Waldorf een afstammeling van de Astor familie. Als in: de familie die de chique hotelketen Waldorf-Astoria heeft opgezet. Bovendien is Blair’s moeder een heuse modeontwerper, een niche waarin de winstmarges niet mals zijn.

De Van der Woodsens – 1,5 tot 2 miljard

Bring out the big bucks! Want hallo hee, dit zijn pas de echte vermogens. In de boeken van Gossip Girl was William, de vader van Serena, een mégá succesvolle chirurg, waardoor hij miljardair werd. En Serena’s moeder, Lily, is de dochter van Rick en CeCe Rhodes, die eigenaar zijn van een recordlabel in Los Angeles.

En wie kijkt naar Jay-Z wéét: in de muziekwereld valt veel geld te verdienen. Niet zo gek dus dat Serena wist hoe ze het geld moest laten rollen. En oh, oh!, vergeet ook niet dat Lily trouwde met Bass en ze daardoor haar vermogen aanzienlijk vermogen.

De Bass familie – 2 miljard dollar

De Bass-familie, bestaande uit Chuck, zijn vader en Jack, is gebaseerd op de echte Bass familie uit New York. In 2009 was de echte Robert Bass goed voor een nettowaarde van 4,5 miljard dollar.

Maar in de serie, in het eerste seizoen om precies te zijn, is de vader van Chuck omschreven als iemand met ‘more towers than Trump, and more bucks than Bloomberg.’ Michael Bloomberg had in 2008 een vermogen van 11,5 miljard dollar. Dus als Bart Bass in de serie méér verdiende dan de echte Bloomber… Pfoe, dan was hij minstens 12 miljard dollar waard.

Niet zo gek dat Blair met hem trouwde!