Hoe romantisch: je kunt oud en nieuw vieren in de Efteling

Kun je niet wachten tot de magische decembermaand en wil je de feestdagen eens anders vieren dan de afgelopen jaren? Overtuig je lief en vier samen de meest sprookjesachtige oud en nieuw ever bij de Efteling.

December is met stip een van de gezelligste maanden van het jaar. Met Sinterklaas, de kerstdagen en oud en nieuw zijn er vele momenten die je kunt doorbrengen met je meest dierbare vrienden en familie. Hoe gezellig het ook is, we kunnen ons voorstellen dat je het weleens over een andere boeg wil gooien (lees: niet de standaard eerste kerstdag bij jouw familie en de tweede bij je schoonouders) en het nieuwe jaar met niemand meer dan je lief wil inluiden.

Efteling

Als er één plek in Nederland is waar sprookjes werkelijkheid worden, is het de Efteling wel. Van 12 november 2018 t/m 31 januari 2019 wordt het pretpark in Kaatsheuvel omgedoopt tot Winter Efteling, met als hoogtepunt de viering van oud en nieuw. Wat je kunt verwachten? ‘Duizenden twinkelende lichtjes, winterse attracties, hartverwarmend entertainment én natuurlijk prachtig vuurwerk’, schrijft de Efteling op Facebook.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat je tijdens de jaarwisseling kunt genieten van vuurwerk en twinkelende lichtjes in de Efteling. Vorig jaar zag het er zo uit:

