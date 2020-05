Hoe werd Rihanna zo rijk?

Afgelopen week werd duidelijk dat Rihanna zich mag rekenen tot de top drie van rijkste artiesten in het Verenigd Koninkrijk. Hoe werd de 32-jarige zangeres zo rijk?

Dat Rihanna – het merk, de naam en de persoon – heel veel geld waard is, is niets nieuws. Maar nu hebben we daadwerkelijk bewijs dat Rihanna écht heul veul geld waard is. Ze staat namelijk op de derde plaats van de befaamde muzikanten ‘rich list’ van The Sunday Times, met zo’n 468 miljoen pond (524 miljoen euro). Die plek op de Britse lijst heeft ze veroverd dankzij haar verhuizing, want sinds vorig jaar woont de zangeres officieel in Londen.

De enige twee sterren die boven RiRi in het lijstje staan, zijn componist Andrew Lloyd Webber en Paul McCartney, ieder goed voor zo’n 800 miljoen pond. A-sterren als Elton John (360 miljoen) en Mick Jagger (285 miljoen) laat Rihanna keurig achter zich. Best indrukwekkend en daarom zijn benieuwd: met wat verdiende de zangeres nou zoveel geld?

Muziek

Opvallend aan het hele verhaal is dat de voornaamste bron van inkomsten voor Rihanna niet eens haar muziek is. Het is al het andere work, work, work dat haar zo fortuinlijk maakt. De zangeres heeft al vier jaar geen nieuwe muziek uitgebracht, tot grote teleurstelling van haar Navy-fans. Maar kritisch nootje: natúúrlijk heeft ze ook aan haar muziek heel goed verdiend. Ze verkocht meer dan 60 miljoen albums en 216 miljoen digitale tracks. Tel daar de royalties die ze krijgt van bijvoorbeeld Umbrella en SOS bij op en ka-ching-ching-ching. Bovendien is Rihanna mede-eigenaar van Jay-Z’s muziekdienst Tidal, dus ook daar plukt ze de vruchten van (en eet ze kaviaar van, gokken we).

Fenty

Toch is het de mode-industrie waar Rihanna haar grote knaken aan heeft verdiend. Haar bijzondere samenwerking met luxe modehuis LVMH is goed voor zo’n 351 miljoen pond, gebaseerd op de waarde van haar chique Fenty-merk. Ook haar lingerielijn Fenty x Savage zorgt voor inkomsten met heel veel cijfers (waar dan weer modellen als Gigi Hadid en Normani van kunnen worden betaald).

En dat is nog niet alles. Want Rihanna heeft óók een make-up lijn, Fenty Beauty, die stromen geld genereert. Alleen al in de eerste 15 maanden was er een omzet van 526 miljoen pond. Allemaal te danken aan haar 40 shades of foundation, je moet er maar opkomen. Bovendien was Rihanna nog voor het hele cosmetica-merk ook al druk bezig met haar side hustles. De focus lag toen op parfums en haar eerste geurtje, Reb’l Fleur, ging voor 65 miljoen pond over de toonbank.

Oh, en dan is er nog dat loeizware koffietafelboek dat Rihanna afgelopen jaar uitbracht à 100 euro. Tel uit je winst, meid, tel uit je winst.

Weldoener

Interessanter dan haar inkomsten zijn misschien wel de uitgaven van de zangeres. Het lijkt erop dat hoe rijker Rihanna wordt, hoe meer geld ze doneert (wat logisch klínkt, maar niet voor iedereen logisch ís). Zo richtte ze in 2012 de Clara Lionel Foundation op. Dat is een non-profit organisatie die zich inzet voor onderwijs en noodhulp over de hele wereld. Hiermee deed ze aan het begin van de coronacrisis al een miljoenendonatie voor de steun van slachtoffers van huiselijk geweld en de bestrijding van het virus.

Getal

‘Toen ik jong was, kon ik niet alles betalen. Een paar Timberlands schoenen? Onbetaalbaar en voor mij net zo veel waard als Dior. Timberlands was mijn Dior’, vertelde ze vorig jaar in The New York Times toen haar gevraagd werd wat het is dat haar zo inspireert. ‘Ik moest een heel jaar sparen voor die Timberlands en dat heb ik gedaan. Ik heb nooit gedacht dat ik zoveel geld zou verdienen, dus een getal gaat er niet voor zorgen dat ik stop met werken, ik laat me niet leiden door geld. Geld komt er onderweg bij kijken, ik wil vooral blijven doen wat ik leuk vind, iets waar ik gepassioneerd over ben.’

