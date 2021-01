Hoe zit het nu tussen Gregory en Karina? ‘Heel gezellig met Liyah in Nederland’

Gregory en Karina lijken elkaar los te laten in Temptation Island. Hij gaat in z’n eentje peddelen in de roeiboot, zíj test in de volgende aflevering haar lipgloss op Daryl. Toch zouden de twee elkaar na de opnames weer helemaal gevonden hebben. Maar hoe zit het dan met Liyah?

Nou, daar wil de verleidster zelf ook wel het een of ander over zeggen. In een Q&A vraagt een volger: ‘Heb je met Greg in Nederland iets gedaan?’

Temptation Island

Daaraan maakt ze verder geen woorden vuil, maar Liyah deelt slechts een alleszeggend filmpje. Te zien is hoe Gregory haar op het hoofd kust. Behoorlijk intiem allemaal dus, en Team Tempa denkt dan ook te weten dat de twee wel degelijk een tijdje samen zijn geweest na de show.

Gregory en Karina

Maar Gregory en Karina dan? Haar stem was toch echt duidelijk te horen op een livestream van ‘vieze Greg’. Nou, waarschijnlijk is hij daarna toch weer teruggegaan naar zijn (ex-?) vriendin. Zijn de zeven jaar toch niet weggegooid.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Team Tempa (@team_tempa)

Kerst met de fam

En nóg een ander koppel lijkt de mist in te gaan. Niet in de show zelf, maar ook zij verklappen of ze nog bij elkaar zijn of niet. We hebben het over niemand minder dan Marco en Denise. Hoewel hun relatie ook al tijdens hun deelname behoorlijk sterk is, lijkt de kerst met de fam(ilie) roet in het eten te gooien. Want ja, als je bij dezelfde boom poseert als je schoonzus, dan weten speurneuzen dat heus wel te vinden hoor. Zeker nog samen dus, deze Temptation-stellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Team Tempa | Beeld: Still