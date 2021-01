Hoera: Bridgerton krijgt – officieel – een tweede seizoen

Het mierzoete (en zo nu en dan pikante) ‘Bridgerton’ krijgt een tweede seizoen. Dat werd al een tijdje gefluisterd, maar Netflix heeft nu bekendgemaakt dat het feest doorgaat.

Juicy schandalen, sexy affaires en uitzinnige kostuums: Bridgerton was de afgelopen weken exact de ontsnapping aan de realiteit die we nodig hadden. Als je het eerste seizoen er in één sessie doorheen hebt gejaagd, kun je waarschijnlijk niet wachten op een vervolg. Goed nieuws, want dat komt er dus aan.

Lokale Gossip Girl

Natuurlijk werd het heuglijke nieuws medegedeelde door Lady Whistledown herself. Zij schrijft dat de ‘unieke’ cast terugkeert, en het beste nieuws van al is dat die opnames deze lente al plaatsvinden. ‘I do hope you have stored a bottle of ratafia for this most delightful occasion‘, schrijft de lokale Gossip Girl.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bridgerton (@bridgertonnetflix)

Acht boeken

Wanneer het tweede seizoen dan precíes op Netflix te zien, is nog niet duidelijk. ‘Geduld is een schone zaak’, aldus Lady Whistledown in het persbericht. Het goede nieuws stopt hier trouwens niet. Schrijver Julia Quinn schreef in totaal acht boeken over de Bridgerton-perikelen, dus dat betekent nog seizoénen lang materiaal. Producer Chris Van Dusen heeft ook al gezegd dat hij in ieder geval in is voor nog meer seizoenen.

De kans is groot dat in het tweede seizoen Daphne en Simone een stapje terug doen en de andere broers en zussen uitgebreider aan bod komen. Wie allemaal precies terugkeren, zal de tijd leren.

