Hoera: deze Selling Sunset-ster is in blijde verwachting

Christine Quinn (31), de vrouw die in het zwart naar het altaar schreed en bekendstaat als de aartsrivaal van collega-makelaar Chrishell, is in blijde verwachting. Zij en haar man Christian Richard verwachten hun eerste kindje.

Nadat Christine en Christian elkaar in 2019 het ja-woord geven in een uitzinnige ceremonie, is het koppel klaar voor een volgende stap. De Selling Sunset-ster is dolgelukkig met haar zwangerschap. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze graag een gezin wil stichten met haar geliefde.

Manifesteren

Christine dankt de zwangerschap niet alleen aan biologie, maar naar eigen zeggen ook aan manifesteren. ‘Ik ben een groot voorstander van het manifesteren van mijn dromen en heb dat tot op de dag van vandaag altijd gedaan. Ik stelde mezelf zwanger voor terwijl ik mijn dagelijkse meditatie deed.’

Pizza’s en Dr. Pepper

Ze vertelt dat de kleine haar nu al nachtenlang wakker houdt en ook haar eetpatroon overhoop gooit. De makelaar verlangt namelijk naar niets anders dan pizza van The Pizza Hut en dr. Pepper. Over het geslacht heeft Christine nog niks verklapt. Eerder zei ze al wat ze hoopt moeder te worden van een jongetje. ‘Ik heb altijd al twee kleine jongens gewild, alleen al omdat ik zelf best wel een tomboy ben.’ Nou vooruit, een heel hooggehakte tomboy dan.

