Hoera! Het is een bijzondere dag voor Nicolette Kluijver

Het is vandaag een bijzondere dag voor Nicolette Kluijver. De presentatrice is namelijk jarig en mag 35 kaarsjes uitblazen!

Deze dag is extra bijzonder voor Nicolette. Eenpaar jaar geleden bleek de presentatrice namelijk erg ziek te zijn. In februari 2017 meldde ze dat ze longkanker had. Hier is ze inmiddels van hersteld. “Ik ben zo dankbaar dat ik ouder mag worden”, schrijft Nicolette vandaag.

Mooi begin

Verder schrijft de presentatrice: “Dit levensjaar begint al zo mooi: mijn eerste kinderboek in de winkel, een televizier ring nominatie, er komt iets heel spannends aan… hint: straks in alle winkels door heel Nederland, ik mag hele mooie programma’s maken voor RTL en het allerbelangrijkste: een nieuw levensjaar met een gezond lijf en een heleboel liefde❤️”

Beeld: ANP