Hoera! Noortje Herlaar en Barry Astma ouders geworden van een prachtige dochter

‘Afgelopen maandag, in de stille uurtjes van de vroege ochtend, is ons prachtige, kleine meisje Sam geboren’, schrijft de acteur. ‘Samen met haar drie grote zussen genieten we eindeloos van haar zachte kreetjes en zoekende oogjes. We zijn helemaal in de wolken en ongelooflijk dankbaar. Wat een wonder weer. En wat ben ik ongelooflijk trots op mijn lief. Wat een kracht en wat een eindeloze liefde.’

