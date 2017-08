Hoera: Radler-ijs nu ook verkrijgbaar in de supermarkt

Goed nieuws op deze druiligere donderdag. Het Radler-ijs wat een aantal weken geleden werd geïntroduceerd, is vanaf nu ook verkrijgbaar in de supermarkt!

Eind juni werd bekend dat Bavaria een ijsje van hun bekende drankje Radler op de markt zou brengen. Bavaria Radler Ice Lemon 2.0% was in beperkte hoeveelheid te koop bij verschillende festivals en evenementen, maar door de enorme vraag die is ontstaan bij consumenten en retailers, is ie nu ook te koop in de meeste supermarkten in Nederland.

Het ijsje om mee te proosten bestaat voor 98,3 procent uit Radler-bier. Doordat een natuurlijke vezel is toegevoegd blijven de alcohol en het koolzuur in het ijsje behouden, waardoor het Radler-ijsje een verfrissende structuur én de smaak van Radler heeft. Daarnaast bevat het ijsje slechts 26 calorieën!

Het idee om Radler-ijs te maken ontstond tijdens een innovatieprogramma van Bavaria. Twee medewerkers – die we heel dankbaar zijn – pitchten hun idee aan de directie: ‘Wat zal er nou nóg verfrissender zijn dan een Bavaria Radler?’ Daarmee was het idee voor de Radler-ijsjes geboren.

Het Radler-ijs is verkrijgbaar in een verpakking van zes stuks en kost € 4,99.

