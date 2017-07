Hoera! Tony’s Chocolonely komt met twee nieuwe smaken

Een dramaandag? Die is dan nu voorbij. Tony’s Chocolonely komt namelijk met goed nieuws: het bedrijf komt met twee nieuwe smaken!

Het chocolademerk brengt twee nieuwe Classics op de markt met donkere melkchocolade. Uh, wat? Jep, dat is volle, romige melkchocola met de kraak en smaak van pure chocola. Er zit 42 procent cacao is en is minder zoet dan de bekende Tony-repen met 32 procent cacao.

De repen die Tony’s Chocolonely op de markt brengt zijn ‘donkere melk 42 procent’ en ‘donkere melk 42 procent pretzel toffee’. Laatstgenoemde stond al langer op de wish list van het merk, maar het was een lange zoektocht naar de perfect gehakte stukjes pretzel.

‘Donkere melk 42 procent’ is vanaf vandaag verkrijgbaar bij alle Tony’s verkooppunten. ‘Donkere melke 42 procent pretzel toffee’ is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Bijenkorf, Marqt, Wereldwinkels, WAAR!, Jamin, cadeau- en delicatessenzaken en vanaf 28 augustus bij Albert Heijn. Beide repen zijn natuurlijk verkrijgbaar in de Tony’s Chocolonely webshop.

