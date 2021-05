Holly Mae Brood staat bekend als de dochter van wijlen Herman Brood, terwijl dit in feite niet helemaal zo is. Het is haar stíefvader, maar het feit dat ze daar telkens aan herinnert wordt vindt ze lomp. Dat vertelt de actrice aan Jan Magazine.

Holly was pas negen jaar toen haar moeder vertelde dat Herman Brood haar stiefvader is, en ze eigenlijk de biologische dochter is van kunstenaar Leo Spindelaar. Hij was een minnaar van haar moeder, vertelt de 26-jarige.

Stiefvader

Holly Mae Brood spreekt als ze het over haar vader heeft altijd over Herman. Dat mensen haar er dikwijls op wijzen dat hij dat in feite niet is, raakt haar. ‘Ik ga toch ook niet steeds tegen Paul de Leeuw zeggen dat zijn kinderen niet zijn échte kinderen zijn?’ zegt ze. Omdat ze pas wist dat Leo haar vader was tot Herman overleed, voelt hij naar eigen zeggen nog altijd als haar echte vader.’Tot na zijn dood heb ik gedacht dat het Herman was.’

Begripvol

Toch neemt ze het haar moeder niet kwalijk dat ze haar pas zo laat vertelde hoe de vork in de steel zit. ‘Ze wist gewoon niet goed hoe ze dat moest aanpakken’, aldus de actrice. ‘En ik snap ook hoezeer ze opzag tegen dat moment’, gaat Holly Mae Brood verder.

Vader-dochter-band

‘Leo kende ik ook al mijn hele leven, hij was de beste vriend van de familie. Ik zag hem tijdens alle feestdagen en verjaardagen, hij was er altijd bij. Ik hield ook van hem, alleen is de vader-dochter-band er niet geweest. Ik noemde hem bijvoorbeeld nooit ‘papa’, omdat hij (Herman, red.) gewoon mijn vader wás. Ik wist niet beter. En dat voelt nog steeds zo’, aldus Holly Mae.

