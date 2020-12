Een knalroze badkuip, een paars met gele keuken en behang in allerlei printjes. Eén ding is zeker: in dit huis in Amsterdam wordt niet zwart/wit gedacht. Misschien alleen niet heul handig als je migraine-gevoelig bent. Wil je wonen in dit kleurrijke pareltje, dan moet je flink in de buidel tasten. Het regenbooghuis kost namelijk 5 miljoen euro.

Van de buitenkant ziet dit huis er normaal, zelfs een tikkeltje saai uit. Maar wie binnenstapt, verandert direct van mening. Het kleurrijke interieur is, in samenspraak met de eigenaar, ontworpen door interieurstylist Bernie Dekker en architect Heiko Hulsker.

Zes slaapkamers, zeven toiletten en zes badkamers

De villa is 432 m2 groot en bevat zes slaapkamers, zeven toiletten en zes badkamers. En last but not least: een bioscoop! Voor precies 5.250.000 euro is dit paleisje van jou. Gelukkig is kijken nog altijd gratis. Entree!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief