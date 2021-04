Niet langer ‘Home Alone’: Macaulay Culkin voor het eerst vader geworden

We leerden Macauly Culkin kennen als die schattige Kevin in Home Alone. Elke kerst verscheen hij steevast op je beeldbuis, maar: kleine jongens worden groot. En ja, de inmiddels 40-jarige acteur is vorige week zelfs vader geworden!

Zo meldt Esquire gisteren.

Macaulay Culkin vader

Culkin en zijn vriendin Brenda Song (33) zijn vorige week maandag ouders geworden van een zoontje. De kleine Dakota werd in Los Angeles geboren en is vernoemd naar de zus van Culkin die in 2008 overleed. In een verklaring aan het tijdschrift laat het stel weten ‘dolgelukkig’ te zijn.

Op de set

De acteur en actrice leerden elkaar een paar jaar geleden kennen in Thailand op de set van de film Changeland.

