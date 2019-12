Home Alone reboot: dit is de nieuwe cast van de kerstklassieker

Een kerstklassieker als Home Alone, probeer die maar eens te overtreffen zonder Macaulay Culkin. Lukt niet. Het werd al eens geprobeerd in 1997 en in 2002, maar niets werd zo goed als het origineel uit 1990. Toch wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe Home Alone reboot. De voorlopige cast werd vandaag bekendgemaakt.

Nu Home Alone al jaren vaste prik op de kerstagenda is, is inmiddels duidelijk dat de film niet zomaar geëvenaard kan worden. En besef, jij, ik en onze leeftijdgenoten behoren tot de Home Alone-generatie. Wij zijn er mee opgegroeid, wij voelden met Kevin McCallister mee toen hij in zijn eentje werd achtergelaten, wij kennen Kevin als geen ander.

Home Alone reboot

Maar, en I hate to be the messenger, voor de jongste generaties worden de avonturen van Kevin in Home Alone en Home Alone: Lost in New York langzaam wat achterhaald. Ik bedoel, wie spoelt nog een videoband terug? En wie betaalt de pizzakoerier nog in contanten? En dus is het idee van een Home Alone reboot zo slecht nog niet.

Disney+ heeft daarom Archie Yates (vanaf januari te zien als Yorki te zien in de oorloogscomedy Jojo Rabbit), Ellie Kemper (The Office, Bridesmaids) en Rob Delaney (The Hustle, Deadpool 2) gestrikt voor een nieuwe poging in the Home Alone files.

En hoewel het logisch is om te denken dat Archie de rol van Kevin zal vertolken, weet Variety te melden dat dit niet het geval is. ‘Yates zal niet de iconische Kevin spelen, maar een nieuw karakter in een vergelijkbare setting.’ Ook zullen Kemper en Delaney niet de ouders van Yates spelen, mar een andere rol. Welke dag mag zijn, is nog onbekend. De film wordt geproduceerd door Hutch Parker (X Men) en Dan Wilson en is het eerste grote project van Twentieth Century Fox voor Disney+.

‘Kevin!’

De eerste editie van Home Alone was in 1990 wereldwijd een grote hit. De film leverde meer dan 430 miljoen op, toentertijd een record. Twee jaar later volgde nummer twee in de reeks: Home Alone 2: Lost in New York. Die film werd eveneens een grote hit.

Home Alone op de radio

Om een plekje te veroveren in de strijd tussen streamingdiensten lanceerde Disney vlak voor de decembermaand haar eigen streamingdienst Disney+. Hierdoor is Home Alone exclusief via het platform te bekijken. Dat betekent dat de grote televisiezenders de kerstklassieker niet langer kunnen uitzenden. Iets waar 3FM-dj Sander Hoogendoorn enorm van baalt. Hij is daarom een petitie gestart om de film uit 1990 vrijdag live op de radio te laten horen, zo maakte hij bekend in zijn ochtendshow.

‘Een kerst zonder Home Alone is als Sinterklaas zonder pepernoten. Ondenkbaar’, vindt Sander. De dj vraagt luisteraars te doneren aan 3FM Serious Request: The Lifeline en voor elke 5 euro die binnenkomt, wordt live 1 minuut van de film uitgezonden op de radio.

De film start vrijdagochtend om 07.00 uur in Sanders Vriendenteam op 3FM. Tot nu toe is voldoende opgehaald voor 15 minuten. De film duurt in z’n geheel 1 uur en 43 minuten.

