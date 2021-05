Home-made Moederdagcadeautjes (zonder ingewikkeld gedoe)

Als kind deed je niet anders: Moederdagcadeautjes zelf in elkaar zetten. Van een tekening waar Picasso een puntje aan kon zuigen (in je verbeelding dan) tot een sieradendoosje gemaakt van klei, je was er maar druk mee. Tot je geld ging verdienen, toen begon het kopen van cadeautjes. Maar wat als je de home-made Moederdagcadeautjes nu eens herintroduceert?

Morgen is het moederdag, dé dag om jouw moeder in het zonnetje te zetten. En aangezien de lockdown bij velen de creatieve kant heeft gestimuleerd (armbandjes maken, kleuren voor volwassenen of schilderen op nummers, anyone?), is het helemaal geen gek idee om zelf aan de knutsel te gaan voor een cadeau.

Home-made Moederdagcadeautjes

Gedichtje/brief/verhaal

Als je bij knutselen meteen in de stress schiet omdat je denkt dat je gekleurde vellen papier, scharen en stiften tevoorschijn moet toveren: dat hoeft echt niet. Een home-made Moederdagcadeautje zou ook al een een gedichtje, een brief of een welgemeende kaart kunnen zijn. Want laten we eerlijk zijn: hoe vaak zeggen we nou echt tegen ons mam dat we van d’r houden?

Sieraad

Je kúnt natuurlijk naar de juwelier gaan en een kant-en-klaar armbandje kopen, maar je kunt ook zelf aan de slag gaan. Laat je creativiteit de vrije loop en maak er iets leuks van. En als je dan toch bezig bent: maak er meteen eentje voor jezelf. Schijnt ook hartstikke goed voor je mentale gezondheid te zijn om met je handen bezig te zijn.

Bloemschikken

Ga naar de winkel (of een pluktuin), haal allerlei bloemen in gezellige kleuren waar je direct vorlijk van wordt en ga zelf bloemschikken. Zo heeft je moeder een echte unieke bos staan.

Wijnfles met krijtverf

Houdt je moeder van een goed glas wijn? Koop dan een luxe fles en beschilder ‘m met krijtverf. Schrijf er een lieve boodschap op (‘Mam, bedankt. Ik ben dankzij jou ook gek op wijn’, bijvoorbeeld) en geef ‘m.

Theezakjes met een boodschap

Meer een theeleut? Koop verse thee, doe ze in zakjes en bind dicht. Maak een labeltje en schrijf á la Pickwick een lieve quote, spreuk of herinnering op. Zo denkt ze bij ieder kopje thee aan je.

