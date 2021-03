Homoseksuelen in monogame relatie mogen ook bloeddonor worden

De vraag naar bloeddonoren is groot. Toch mogen homoseksuele mannen met een actief seksleven nog altijd niet zomaar bloed afstaan, zelfs als ze kerngezond zijn. Maar dat gaat per 1 september veranderen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het is een discussie die al jaren duurt. Mannen die seks hebben met mannen worden niet als veilige bloeddonor geacht, waardoor zij anno 2021 nog steeds pas bloed mogen doneren als ze vier maanden geen seks met een andere man hebben gehad.

Bloeddonor

Maar daar komt per september verandering in. Uit grootschalig en uitvoerig onderzoek van bloedbank Sanquin blijkt dat het risico op overdraagbare infecties bij bloeddonatie van homoseksuelen die seks hebben met andere mannen namelijk zeer klein is. De onderzoeksresultaten geven duidelijk aan dat vier maanden wachten tot doneren is toegestaan een onnodige en overdreven lange termijn is.

Grote doorbraak

Al jaren zet het COC (de Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen) zich in voor een aanpassingen in de wetgeving omtrent bloeddonatie. Voorzitter Astrid Oosenbrug vertelt aan RTL Nieuws dat dit ‘een grote doorbraak in een jarenlange discussie’ is.

Niet meer uirgesloten

‘Straks word je als homo- of biseksuele man eindelijk niet meer uitgesloten om wie je bent, wanneer je een ander wilt helpen door bloed te doneren”, vertelt ze. ‘We hebben altijd gepleit voor een zo veilige mogelijke bloedvoorraad met zo min mogelijk discriminatie. We zijn blij dat het nieuwe beleid aan die beide criteria voldoet.’

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty