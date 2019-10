Willen we: deze reisorganisatie betaalt je om met je hond op reis te gaan

Voor het bedrijf Snaptrip zoeken ze namelijk iemand die met zijn of haar trouwe viervoeter vakantiehuizen in Groot-Brittannië wil testen. Uh, dat hoef je ons natuurlijk niet twee keer te vragen.

Twee baasjes

Ze hebben wel 36.000 cottages (krijg je nu ook meteen een The Holiday-gevoel?) speciaal voor baasjes met hun honden. Al 10 mensen zijn inmiddels geselecteerd om 10 van deze huisjes te testen, maar, niet getreurd: ze zoeken nog steeds twee mensen inclusief hun harige vriendje om ook deze kans te krijgen.

Wandelen

Wat je dan wel moet doen als je uitgekozen wordt? Nou, dat valt allemaal best mee. Je krijgt alle onkosten vergoed en je moet even uitzoeken of zowel het huisje als de omgeving geschikt is voor zowel het baasje als natuurlijk jouw viervoeter. Daarna schrijf je nog een review van 500 woorden (dat is niks, spreekt de redacteur hier) en plaats je er wat kiekjes bij. Kom op, dat moet wel lukken toch? Als beloning krijg je ook nog eens 300 pond, omgerekend zo’n 337 euro.

Wel een paar voorwaarden

Natuurlijk word je niet zomaar geselecteerd voor deze geweldige baan. Nee, nee, het bedrijf heeft wel wat eisen. Zo zoeken ze een hondje tussen de 6 maanden en 3 jaar oud én ook nog een viervoeter tussen de 4 en 10 jaar. Zo hebben ze een beetje van alles wat. Daarnaast moet jouw trouwe vriend ook nog houden van reizen, in goede gezondheid verkeren, een beetje leuk op de foto staan en de baasjes moeten goed alle details kunnen opmerken. Komt helemaal goed lijkt ons zo. Je kunt je hier aanmelden.