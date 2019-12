Honden zijn een ster in het opvolgen van commando’s (waar katten ons alleen maar meewarig aankijken en ons vervolgens hun staart toekeren). Maar uit onderzoek blijkt dat honden ook accenten, klinkers en de blaf van een andere hond kunnen herkennen. Kortom: honden zijn hartstikke slim.

Voor Martin Gaus is dit geen verrassing vertelt hij aan RTLnieuws. Hij geeft aan dat een hond in ontwikkeling te vergelijken is met een kind van 2 á 3 jaar. Alleen praten kinderen, en blaffen honden. ‘Ze herkennen elkaars blaffen, dat werkt op dezelfde manier als bij mensen. Als ze een hond horen blaffen, weten ze precies of ze al wel eens hebben gesnuffeld’.

Knappe bollen

Aan het onderzoek deden 42 honden mee. Ze hoorden woorden uit een speaker die steeds met een ander accent werden uitgesproken. Als ze hun oren spitsten of richting de speaker leunden was dat een teken dat ze het woord herkenden.

Trouw

Hieronder kun je Max zien die reageert op het woord ‘had’. De viervoeters die meededen aan het onderzoek konden herkennen dat het Engelse woord ‘hid’ verschilt van het woord ‘had’. Dat herkent Gaus ook: ‘In principe zou ik ze alle talen kunnen leren, ze weten heel goed wat er van ze verwacht wordt. Voor een beloning doen ze alles’.

Bron: RTLnieuws | Beeld: Unsplash