Shocking nieuws uit Hongarije vandaag. Het land ziet dit jaar af van deelname aan het Eurovisiesongfestival omdat het evenement ‘te gay’ is voor de extreemrechtse regering van premier Viktor Orbán. Dat meldt The Guardian op basis van Hongaarse bronnen.

De regering Orbán profileert zich als een sterk verdediger van het traditionele gezin. Een parlementariër van zijn partij noemde het adopteren van kinderen door twee mensen van hetzelfde geslacht ‘pedofilie’ en in een programma van de regering op televisie werd het songfestival een ‘homoseksuele vloot’ genoemd.

Te gay or not te gay?

Een woordvoerder van de regering Orbán ontkent op Twitter dat het land het Eurovisiesongfestival ‘te gay’ zou vinden. Maar een andere reden waarom Hongarije heeft afgezien van deelname, wordt niet gegeven.

Het Eurovisiesongfestival werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen om meer saamhorigheid en verbroedering in Europa te bewerkstelligen.

Geen finaleplaats

Het was al langer bekend dat Hongarije komend jaar niet op het liedjesfestijn aanwezig zou zijn. Dat is voor het eerst sinds 2010. Vorig jaar drong het land voor de eerste keer sinds zijn terugkeer in 2011 niet door tot de finale. Horen wij daar soms een klein beetje frustratie?

Eurovisiesongfestival 2020

Mocht je onder een steen gelegen hebben: ons Rotterdam is de gaststad voor het Eurovisiesongfestival 2020. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei zijn de halve finales en de grote finale vindt plaats op zaterdag 16 mei. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen, is nog niet bekend. Stay tuned!

Van Ding-a-dong tot Arcade

Sinds de oprichting van het Songfestival in 1956 heeft Nederland vijf keer gewonnen. Tot de overwinning van Duncan Laurence was dat voor het laatst in 1975. Toen won de band Teach-In met het liedje ‘Ding-a-dong’.

