Hoofdredacteur Debby: ‘Vleeseters mekkeren als kleine kinderen: als je met een vinger gaat wijzen dan verander ik mijn gedrag niet, hoor’

Half Nederland maakte zich vorige week druk om de vrachtwagen vol kalfjes die bij Antwerpen kantelde. Want, wat was het zielig voor de beestjes dat ze in de vrieskou van Ierland naar Groningen werden gesleept. En wat een schánde dat 108 kalfjes de val niet hebben overleefd. Ondertussen maakte niemand zich druk om de reden waarom de dieren überhaupt van Ierland naar Groningen werden vervoerd. De kalfjes waren op weg naar een mesterij waar ze vetgemest zouden worden om uiteindelijk via de slachtbank als biefstuk op een bord terecht te komen.

Op dierendag 2011 lanceerde ik het tijdschrift Vega, de eerste duurzame glossy van Nederland. Samen met de beste schrijvers van Nederland, zoals Saskia Noort, Leon Verdonschot, Eva Hoeke, Ronald Giphart, Henk van Straten en Georgina Verbaan ging ik de strijd aan om ‘zonder met het vingertje te wijzen’ vleesetend Nederland te inspireren om geen, of oké, in elk geval minder vlees te eten. Daarmee hoopten we de grote gevolgen van de vleesindustrie op ons milieu te in te perken. Want die zijn – in tegenstelling tot het stuk vlees dat vanavond bij thuiskomst op menig Nederlander ligt te wachten – niet mals.

We zijn nu zeven jaar verder. Vega ligt helaas niet meer in de schappen, maar er zijn in de tussentijd vele studies, publicaties, wetenschappelijk onderzoeken en rapporten verschenen die allemaal ondersteunen wat we al heel lang weten: vleeseten is slecht voor mens, dier en milieu. Zo veroorzaakt de veehouderij vijftien procent van alle broeikasgassen, waaronder CO2. Eén koe veroorzaakt zelfs de uitstoot gelijk aan 4,5 (!) auto. Voor elke 100 gram vlees die wij opeten is 1500 liter water nodig. Maar die boodschap lijkt voort vleeseters net zo moeilijk te verteren als een stuk biefstuk. Het percentage vegetariërs in Nederland is amper gestegen in de afgelopen 7 jaar, van 3,9% in 2010 naar 4,5% in 2017. De vleeslobby blijkt machtig en vleeseters blijven hardnekkig volhouden niet zonder te kunnen.

Vandaag begint de Week Zonder Vlees, een initiatief van vegetariër en foodblogger Isabel Boerdam. Week zonder Vlees roept Nederlanders op om een week lang geen vlees en vis te eten, maar puur plantaardig te koken. Om zo te laten zien hoe makkelijk én lekker is het is om vlees te laten staan. Met hetzelfde enthousiasme als ik 7 jaar geleden, wil een nieuwe generatie vega’s de barricades op om te ‘inspireren zonder belerend te zijn’. En net als in 2011 blijkt de weerstand onder vleesetend Nederland onverminderd groot. Als kleine kinderen mekkeren de vleeseters: als je met een vinger gaat wijzen dan verander ik mijn gedrag niet, hoor. Door vegetariërs weg te zetten als activisten, harige idealisten, zoete paardenmeisjes en moraalridders, vergoelijkt de hardnekkige vleeseter zijn/haar eigen gedrag.

Ik denk dat je mensen overtuigt door te inspireren, en niet door maatregelen op te leggen. Maar inmiddels ben ik er ook van overtuigd dat wanneer het om het collectief gaat, er wat harder opgetreden mag worden. Het eten van vlees is – net als het gebruik van alcohol, frisdrank, tabak en brandstoffen– slecht voor het milieu en volksgezondheid. Dat kost ons allemaal handen vol geld en dat proberen we te ontmoedigen door hoge accijnzen. De vervuiler betaalt, dus waarom dan geen accijns op vlees? Een goed moment om daar ook eens over te praten deze week. Ook –of misschien juist– al is het menigeen een doorn in het vlees.

