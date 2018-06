Hoofdredacteur Debby: ‘Je hoeft je deze zomer geen moment te vervelen’

Vier jij de zomer (net als ik) ook liever in eigen land? Gelijk heb je, want je hoeft je geen moment te vervelen: het is weer festivalseizoen! En do we love festivals! Nederlanders zijn ervan. Zodra de eerste zonnestraal om de wolk komt kijken, rollen de foodtrucks en partytenten naar buiten en kan de festivaloutfit uit de mottenballen. Van april tot september trekt de festivalkaravaan door ons land en kun je wekelijks ergens aanhaken om je festivalhart op te halen. Dus trek je partypak aan, stop je pinpas en misschien wat chemische versnaperingen in je fanny pack en go! Lekker bandjes kijken, biertjes drinken, rondstruinen en loeren naar al die heerlijk uitgedoste festivaltypes.

Van festifitgirls met zelf meegenomen trommeltjes superfood tot de met de kaken klapperende ‘kliko’: VIVA’s Fleur neemt alle variaties onder de loep. In het nieuwste nummer hebben we de allerleukste festivals op een rij gezet, zie je de leukste outfitjes (hébben!) en geven we tips voor hot en steamy festivalseks. Last but not least krijg je bij deze VIVA een supercoole zonnebril. Speciaal voor die momenten dat je brak over de camping loopt en je je ‘kliko’-hoofd wilt maskeren, ongegeneerd wilt gluren naar andere types of in de brandende zon naar je favoriete artiest wilt kijken. De must have voor elk festival. Laat dat seizoen maar beginnen hoor, wij zijn er meer dan klaar voor.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

