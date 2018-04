Hoofdredacteur Debby: ‘Porno is als een snoepwinkel, je kunt er álles krijgen wat je maar wilt’

In mijn vorige leven als hoofdredacteur van een erotisch magazine heb ik flink wat gekkigheid meegemaakt. Ik las over de meest vreemde fetisjen (bloedzuigers op je vagina, anyone?), zag een keur aan naakte lijven voorbijkomen en kreeg de nieuwste (en meest ingenieuze) seksspeeltjes in groothandelhoeveelheden opgestuurd. Hierdoor dacht de postbezorger op een gegeven moment dat ik sekswerker was, maar dat terzijde.

Na een tijdje keek ik echt nergens meer van op. Waarom zou je ook? We hebben (hopelijk) allemaal seks, en het ene na het andere onderzoek wijst uit dat we massaal naar porno kijken. Porno is als een snoepwinkel, je kunt er álles krijgen wat je maar wilt. Niets mis mee, alleen vergeten we nogal eens dat het een verhaaltje is om de fantasie te prikkelen en niet de werkelijkheid. Verontrustend dat mijn tinderende vriendinnen hun dates geregeld moeten uitleggen dat het niet normaal is om over het gezicht van een vrouw klaar te komen, dat anale seks niet standaard op het seksmenu staat en dat de meeste vrouwen geen orgasme krijgen van machinaal stoten.

Milou Voskuilen zoekt in VIVA 14 uit hoe porned up we anno 2018 in Nederland zijn. Spuiten & slikken-presentator Sahil Amar Aïssa pleit voor seks waarbij we elkaar accepteren zoals we zijn, want: ‘We lijken tijdens seks vaak acteurs, verpest door porno.’ Milou Deelen wist deze oud-pizzabezorger en voorvechter van gelijke rechten voor (migranten)vrouwen nog veel meer pittige uitspraken te ontlokken. Check daarvoor gauw de nieuwste VIVA!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

